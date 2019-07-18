مصر | إخلاء سبيل دكتور وسائق لتنقيبهما عن الآثار بحلوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إخلاء سبيل دكتور وسائق لتنقيبهما عن الآثار بحلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بإخلاء سبيل متهمين بتهمة التنقيب عن الآثار، فى منطقة حلوان.

كشفت تحقيقات النيابة عن قيام أ.م 40 سنة، سائق، م.م 36 سنة دكتور، بالتنقيب عن الآثار، بدائرة قسم حلوان.

وأضافت التحقيقات أنه بإعداد الأكمنة تم ضبطهم أثناء قيامهم بأعمال الحفر داخل العقار ملك الأول كائن بدائرة القسم، بقصد التنقيب عن الآثار، وعثر بداخله على حفره قطرها 4 متر × متر بعمق 4 مترات وأدوات التنقيب، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.