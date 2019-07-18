مصر | حفظ التحقيقات في انتحار طالب بكمية من الأقراص المهدئة بحلوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حفظ التحقيقات في انتحار طالب بكمية من الأقراص المهدئة بحلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة حلوان، حفظ التحقيقات فى واقعة انتحار طالب يعانى من مرض نفسي، جعله يقدم على التخلص من حياته عن طريق تناول كمية من الأقراص المهدئة التى أصابته بحالة من الإعياء ثم الوفاة، لعدم وجود شبهة جنائية في الحادث.

وكشفت التحقيقات أنها ليس المرة الاولى لمحاولة الطالب للانتحار فقد حاول مرات عديدة لكن اهله تمكنوا من انقاذه.

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كما أمرت النيابة فى وقت سابق بتشريح جثة الطالب وإرسال بيان بالصفة التشريحية والتصريح بالدفن عقب ذلك.

البداية تعود عندما تلقي قسم شرطة حلوان، إشارة من مستشفى النصر، مفادها وصول جثة المدعو م.س 21 سنة، طالب، ومقيم بمنطقة حلوان البلد دائرة القسم.

وبالانتقال وعمل التحريات تبين أنه اقدم على الانتحار لإنهاء حياته، وتم التحفظ على الجثة في مشرحة المستشفى؛ وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.