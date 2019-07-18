مصر | إحالة تشكيل عصابي بحلوان تخصص في سرقة حقائب السيدات إلى محكمة الجنايات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحالة تشكيل عصابي بحلوان تخصص في سرقة حقائب السيدات إلى محكمة الجنايات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة حلوان بإحالة تشكيل عصابي لقيامه بسرقة حقائب السيدات عن طريق أسلوب "الخطف" إلى محكمة الجنايات للمحاكمة.

كشفت تحقيقات النيابة أنه أثناء تفقد قوة من قسم حلوان للحالة الأمنية،لاحظوا إلى مسامعهم صوت استغاثة سيدة، وأشارت التحقيقات أنه بالانتقال إلى مصدر الصوت، تبين أن مجهولين مستقلين دراجة بخارية قاموا بسرقة حقيبتها وفروا هاربين.

وأضافت أنه على الفور قامت قوات القسم بملاحقتهم، وتم القبض عليهم بعد مطاردة عنيفة، وتبين أنهم كل من "رضا.م.ج"، عاطل، و"كريم.ج.ا"، عاطل، و"محمد.ا.ف"، عاطل، وبإجراء التحريات حول الواقعة، تبين أن المتهمين كونوا تشكيلًا عصابيًا فيما بينهم تخصص بسرقة حقائب السيدات عن طريق "الخطف".

وتم إتحاذ الاجراءات القانونية اللازمة.