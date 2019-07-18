شكرا لقرائتكم خبر عن حملة لإزالة الإعلانات المخالفة بمدينة القناطر الخيرية‎ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت أجهزة مجلس مدينة القناطر الخيرية، الخميس، حملة لإزالة الإعلانات المخالفة دون ترخيص بمدينة القناطر الخيرية بناءً على توجيهات رحاب المزين، رئيس المركز والمدينة، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين وذلك تحت إشراف محمد فؤاد عبادي، رئيس قسم الإشغالات بالمجلس، والأجهزة المعاونة.

تأتي الحملة بناء على توجيهات الدكتور علاء مرزوق، محافظ القليوبية، برفع كل الإعلانات المخالفة والتي تم تعليقها دون ترخيص بكافة شوارع المدينة.