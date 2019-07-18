شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار» يلتقي ممثلي شركة «جوجل» العالمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل المهندس زياد عبدالتواب، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، صباح الخميس، مارتن روزيك، رئيس قطاع السياسات العامة بشركة جوجل العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين المركز وشركة جوجل العالمية.

من جانبه، أعرب السيد «روزيك» عن سعادته الكبيرة بزيارة المركز، باعتباره مؤسسة عريقة، متطلعًا لمزيد من التعاون المُثمر بين الطرفين خلال الفترة المقبلة، لاسيما في مجالات أبحاث السياسات العامة والمبادرات المجتمعية المتعلقة بالاقتصاد الرقمي، فضلاً عن إبدائه استعداد شركة جوجل العالمية للمساهمة مع المركز في نشر الوعي بالأمن السيبراني، وكذا ثقافة استخدام الأطفال الآمن للإنترنت.