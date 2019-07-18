شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة 33 طبيبًا وصيدليًا وموظفًا للتحقيق في القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحال محمد حسيني عبدالرحمن، رئيس مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، الخميس، 33 طبيبا وصيدليا وموظفا بالوحدة الصحية بالمنشأة الصغرى إلى التحقيق بسبب الغياب، مما أثر على الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

وأضاف «حسيني»، في تصريحات صحفية، أن عدم تواجد الأطباء في مواعيد العمل الرسمية داخل الوحدات الصحية ليست المرة الأولى خلال مرور لجنة المتابعة، مشيرا إلى وجود تكدس للمرضى انتظارا لحضور الأطباء والصيادلة للكشف وصرف العلاج المقرر لهم من قبل الأطباء المتخصصين.