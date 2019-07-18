شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف آثار تعود للقرنين الـ4 والـ7 قبل الميلاد بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجحت البعثة الأثرية المصرية البولندية التابعة للمركز البولندي لآثار البحر الأبيض المتوسط لجامعة وارسو، والعاملة بمنطقة آثار كوم الدكة بالإسكندرية في الكشف خلال موسم حفائرها بالمنطقة عن بقايا جزء كبير من مدينة أثرية ترجع للفترة ما بين القرن الرابع والقرن السابع بعد الميلاد، ومجموعة من الفسيفساء الرومانية تغطي أرضية أحد المنازل بالمدينة.

وقال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في بيان، الخميس، إن منطقة كوم الدكة بالإسكندرية تشهد مرة أخرى مشهدا جديدا لفسيفساء رومانية متعددة الألوان وهو الأمر الذي يؤكد انتشار فن الفسيفساء في الإسكندرية بالإضافة إلى ثراء سكان هذه المنازل وتم عرض الفسيفسائية المكتشفة في فيلا الطيور بكوم الدكة، والذي يعد أول متحف لأرضيات الفسيفساء في مصر.

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وأشار الدكتور أيمن عشماوي، رئيس قطاع الآثار المصرية بوزارة الآثار، إلى أن المدينة المكتشفة تضم بقايا مسرح صغير، وحمامًا إمبراطوريًا كبيرًا، ومجموعة فريدة من 22 قاعة محاضرات والتي يرجع أنها بقايا لجامعة قديمة.

من جانبه، أشار الدكتور جريجور مايهرك، رئيس البعثة الأثرية، إلى أن تصميم الفسيفساء التي تم العثور عليها في أرضية أحد المنازل هي عبارة عن سطح مربع تبلغ مساحته 2.60م x 2.60م، ويتكون من ست لوحات سداسية تبرز فيها زهرة اللوتس، محاطة بإطار دائري نمطي، وأن هذا التصميم هو الأكثر بروزًا في غرف الطعام في البيوت الرومانية، ويعتبر مميزًا للطراز السكندري، ومن التكوينات المشهورة والتي تتميز بها مصر الرومانية.

وذكر «مايهرك» أن البعثة الأثرية البولندية تعمل بالموقع المتواجد في قلب المدينة القديمة منذ عام 1960 بالتعاون مع وزارة الآثار المصرية، وتركزت أعمال الحفائر في السنوات الأخيرة على دراسة العمارة السكنية التي لا تزال مجهولة نوعا ما في الإسكندرية الرومانية من القرن الأول حتى القرن الثالث بعد الميلاد ويُعرف أن مباني تلك الفترة كانت غالبا مزينة ببذخ، موضحًا أن كشف هذا الموسم خير دليل على هذا.