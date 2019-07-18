شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق محمد فريد يلتقي رئيس الأركان المشتركة السوداني والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
التقى الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق أول ركن هاشم عبدالمطلب بابكر، رئيس الأركان المشتركة السوداني، والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً، في زيارة رسمية لحضور الاجتماع السادس للجنة العسكرية المشتركة المصرية السودانية والذى تستضيفه القاهرة.
تناول اللقاء سبل دعم علاقات التعاون العسكري والتدريبات المشتركة ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين واستمرار جهود العمل المشترك لتأمين الحدود ومكافحة الإرهاب ومجابهة كل أعمال التسلل والتهريب.
كما ترأس الجانبان الجلسة الختامية للاجتماع السادس للجنة العسكرية المشتركة المصرية السودانية لمناقشة عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبحث آفاق التعاون في المجالات الدفاعية والأمنية.
وأكد رئيس الأركان المشتركة السوداني على عمق العلاقات التاريخية التي تربط مصر والسودان، مشيدًا بجهود القيادة السياسية المصرية المكثفة لدعم جهود الأمن والاستقرار والتنمية في كافة دول القارة الأفريقية في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى لعام 2019.
من جانبه، أكد الفريق محمد فريد تطابق الرؤى ووجهات النظر تجاه التحديات والتهديدات الأمنية التي تواجهها المنطقة، معربًا عن تطلعه أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من التعاون في كل الموضوعات العسكرية والأمنية في إطار العلاقات الاستراتيجية القوية بين البلدين.
حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والسودانية .
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