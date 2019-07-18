شكرا لقرائتكم خبر عن كيف نتفادى الموت المفاجئ؟ نصائح لاستخدام الغاز الطبيعى في المنازل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يُعد الغاز الطبيعى من أهم مصادر الطاقة التي تُستخدم في المنازل، إذ يوفر على المواطنين متاعب الحصول على أنابيب الغاز.

ولأن الرياح لا تسير عادةً كما تشتهى السفن، يقع العديد من الحوادث المأساوية في فصل الشتاء بسبب عدم اتباع إجراءات السلامة في استخدام الغاز الطبيعى داخل المنازل، فعادةً ما نسمع عن حوادث «وفاة زوجين داخل الحمام بدون أي سابق إنذار»، أو «اندلاع حريق في المنزل بسبب سوء التهوية».

«المصرى اليوم» ترصد خطوات الأمن والسلامة من أضرار الغاز الطبيعى، خلال التقرير التالى:

يقول المهندس رضا النجار، استشارى قسم التدفئة والغاز بشركة غاز القاهرة، إن من الأسباب المؤدية إلى الاختناق بالغاز الطبيعى والموت المفاجئ سوء التهوية للمبنى أو الحجرة، إذ نجد أن حجم الأكسجين داخل الحجرة في تناقص، بينما يتزايد حجم غاز ثانى أكسيد الكربون بفعل عمليتى احتراق الغاز الطبيعى وتنفس الأشخاص داخل الغرفة، فضلًا عن النوعية الرديئة لأجهزة التدفئة، التي تتسبب في تسريبات للغازات المحترقة داخل الحجرة بدل طرحها خارجًا، بالإضافة إلى عدم صيانة أجهزة التدفئة ومخارج الغازات، حيث إن أي انسداد في المدخنة قد يؤدى إلى تغيير مسرى الغاز المحترق إلى داخل الحجرة أو الحمام، فيؤدى إلى الاختناق والوفاة المفاجئة.

وأضاف «النجار» أن هذا الاختناق يأتى نتيجة الاحتراق غير التام للغاز الطبيعى نتيجة النقص الحاد للأكسجين داخل الغرفة أو الحمام، وتكمن خطورته في كونه غازًا سامًا عديم الرائحة واللون، أسرع بـ250 مرة من الأكسجين في الدخول إلى القصبات الهوائية بداخل الرئتين والتثبت على جزيئات الهيموجلوبين، مُشكِّلًا بذلك جزيئًا صعب التفكيك يسمى «كربوكسى هيموجلوبين»، هذا الأخير يكون سببًا في إيقاف عميلة التنفس، وبالتالى الاختناق في لحظات معدودة.

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وأشار «النجار» إلى الخطوات التي يمكن القيام بها لإسعاف المصاب بالاختناق من هذا النوع بحقن مادة تسمى «أميل نتريت» في اللحظات التي تلى مباشرة اكتشاف الحالة، مضيفًا أن هذه المادة تعمل على استقطاب جزئ أول أكسيد الكربون المثبت على الهيموجلوبين لتحرير عملية التنفس وبعثها مجددًا.

من جانبه، أوضح الدكتور عاطف مخاليف، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، الاحتياطات التي يجب أن نتخذها في البيت أو أي مكان مغلق لتفادى حدوث مشكلات أو اختناقات، ما قد يؤدى إلى الموت المفاجئ.

ولفت «مخاليف» إلى أنه يجب الاستعانة بفنى مؤهل ومعتمد لتثبيت شبكة التوصيلات داخل المنزل، وتجنب إسناد هذا العمل إلى شخص غير معتمد من شركات الغاز، والتأكد من نوعية أجهزة التدفئة، وهذا باقتناء الجيد منها وترك المزيفة منها، التي لا تستجيب لأدنى متطلبات السلامة، وتزويد كل الغرف والفضاءات داخل المنزل بمنافذ كافية للتهوية.

وقال: «يجب الفحص الدورى لقنوات وصنابير الغاز، مع تجنب تعرض الأنابيب البلاستيكية للحرارة داخل المطبخ بقرب الفرن لتجنب التسريبات، كما يجب ألا يتجاوز طول هذه الأنابيب 2 متر، وكذا تثبيت هذه الأنابيب البلاستيكية مع القنوات النحاسية بمثبتات».

وشدد «مخاليف» على أنه يجب الاستعانة بأجهزة الكشف عن تسريبات الغاز المعتمدة والمرخص باستعمالها، وتوفير علبة للإسعافات الأولية ومطفأة للحريق بالمنزل.

