شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي يمنح العاملين بالدولة إجازة الثلاثاء المقبل (تفاصيل كاملة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الوزراء مصطفى مبدولي بأن يكون يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو 2019 إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو. 28 مكرر ج تامين by Bassam Mharan on Scribd

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