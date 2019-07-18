شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للجامعات»: تحديد أعداد طلاب الكليات وفقًا لطاقتها الاستيعابية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الشهري، ظهر الخميس، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور محمد لطيف، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، ورؤساء الجامعات، وقيادات وزارة التعليم العالي، وذلك بمقر جامعة الإسكندرية بالشاطبي.

وبحسب بيان، قدّم الوزير الشكر لرؤساء الجامعات الذين تنتهي مدتهم في رئاسة الجامعة نهاية يوليو الجاري، وهم الدكاترة عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي، وماجد القمري، رئيس جامعة كفر الشيخ، وخالد عبدالباري، رئيس جامعة الزقازيق، وعبدالوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس، ومحمد إسماعيل عبده، القائم بعمل رئيس جامعة مطروح، وأشرف رحيل، القائم بعمل رئيس جامعة المنوفية، وأعرب المجلس عن تقديره لما بذلوه من جهود في النهوض بالنواحي التعليمية والبحثية بهذه الجامعات، فضلًا عن مشاركتهم الإيجابية في النهوض بالعمل الأكاديمي في مصر خلال الفترة الماضية.

وأحاط «عبدالغفار» رؤساء الجامعات بالعرض الذي قدمه أمام رئيس الجمهورية بشأن مشروعات التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، مشيرًا إلى التكليفات الرئاسية، التي شملت: إعداد مسابقة لاختيار أفضل الجامعات استعدادًا للعام الدارسي الجديد، إضافة إلى المسابقات الجارية بين الجامعات لاختيار أفضل جامعة للتحول الرقمي، وأفضل جامعة مشاركة في تطوير العشوائيات، وأفضل جامعة في الأنشطة الطلابية، والتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء لاستخراج جميع شهادات السنوات الدراسية للطلاب، من خلال المجمع الصناعي لتصنيع وإصدار جميع المحررات والوثائق «الباركود» وذلك لتأمين توثيق تلك الشهادات، وكذلك إعداد تشريع يسمح بإجراء الامتحانات المعرفية الموحدة لجميع الطلبة بجميع الكليات والتخصصات وتعميم الامتحانات الإلكترونية على جميع الجامعات، والتعاون بين وزارتي الصحة والتعليم العالي لتدريب الطلبة بكليات الطب، الخاصة بالمستشفيات الحكومية والجامعية، وأخيرًا تعظيم الاستفادة من بنك المعرفة على مستوى الجامعات.

وطالب الوزير رؤساء الجامعات بتقديم جميع أوجه الدعم المطلوبة للجامعات التكنولوجية الجديدة، خاصةً من الجامعات التي تتواجد الجامعات التكنولوجية في محيطها الإقليمي، وذلك لضمان سرعة وتيرة النجاح لهذه الجامعات الجديدة.

كما وجه «عبدالغفار» بضرورة الاهتمام بتنفيذ المشروعات الكبرى بكل الجامعات وفقًا للجداول الزمنية المقررة.

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وأكد الوزير ضرورة المشاركة الإيجابية في الإعداد لاحتفال بعيد العلم المقرر انعقاده يوم 17 أغسطس المقبل، برعاية وحضور رئيس الجمهورية.

كما وجّه بضرورة الاستمرار في تعاون المستشفيات الجامعية مع مستشفيات وزارة الصحة في تنفيذ جميع المبادرات الرئاسية الصحية، إضافة إلى تقديم جميع أشكال الدعم لمستشفيات وزارة الصحة.

وأكد رؤساء الجامعات على تقديم جميع سبل الدعم لمستشفيات وزارة الصحة على جميع المستويات.

واستعرض المجلس أهم ملامح نتائج الثانوية العامة لهذا العام، وأحيط المجلس علمًا بالأعداد المقترح قبولها بالجامعات الحكومية في العام الجامعي 2019-2020، وقرر المجلس إحالة الموضوع إلى اللجنة العليا للتنسيق لتحديد الأعداد وفقًا للطاقة الاستيعابية لكل كلية، واحتياجات سوق العمل، وأعداد الناجحين.

قرر المجلس الموافقة على تعميم فكرة توفير الأجهزة الرياضية اللازمة للياقة البدنية والصحية، والمقدمة من جامعة كفر الشيخ على الجامعات المصرية. كما وافق المجلس على مقترح مقرر اللياقة البدنية والصحية، مع تعميمه على الجامعات المصرية.

وأحيط المجلس علمًا بخطاب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للشباب المتضمن توجيهات رئيس الجمهورية بتعاون الأكاديمية مع الجامعات في تدريب وتأهيل الطلاب.

ووافق المجلس على إنشاء كلية العلاج الطبيعي بجامعات الزقازيق والسويس وبورسعيد، وإنشاء كلية الطب جامعة الزقازيق بمدينة فاقوس، وإنشاء كلية الطب بجامعة العريش، بالإضافة إلى بدء الدراسة بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة طنطا.