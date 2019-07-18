شكرا لقرائتكم خبر عن «تحيا مصر»: قوافل «نور حياة» تجري فحوصات طبية للعيون بـ4 محافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن صندوق تحيا مصر، الخميس، أن القوافل الطبية للمبادرة الرئاسية نور حياة، تجرى على مدار اليوم وغدا الكشف الطبي على العيون للحالات الأكثر احتياجا في اهناسيا بمحافظة بني سويف وبلقاس بمحافظة الدقهلية والقصاصين والقنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية وكفر الجبل بمحافظة الجيزة، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة، والتي تشمل ٨ محافظات حتى الآن، وهي الشرقية، الاسماعيلية، السويس، الفيوم، بني سويف، المنيا، والدقهلية والجيزة.

وتستقبل قوافل نور حياة نحو ٤ آلاف مواطن في المحافظات الأربع على مدار اليومين لإجراء الكشف الطبي وتسليم العلاج والنظارات للحالات المكتشف إصابتها بمسببات ضعف وفقدان الإبصار مجانا من داخل القافلة فضلا عن تحويل الحالات المتطلبة تدخلا جراحيا إلى المستشفيات العسكرية بكل محافظة، حيث سيتم إجراء ٤٠٠ عملية مياه بيضاء وحقن بمستشفيات ٦ أكتوبر العسكرى، ومستشفى السويس العسكرى، مستشفى بنى سويف العسكرى ومستشفى المنصورة العسكري .

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من جانبه، قال المدير المالي والاداري للصندوق والقائم بأعمال المدير التنفيذي، تامر عبدالفتاح، إن قوافل المبادرة الرئاسية مستمرة في عملها للكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار بين الكبار بالمحافظات الثماني، مشيرًا إلى أنه سيتم بدء العمل بثلاث محافظات جديدة خلال الفترة المقبلة، وهي الغربية، المنوفية، والقليوبية ليصل إجمالي عدد المحافظات التي تعمل بها المبادرة إلى 11 محافظات بحلول الشهر المقبل.

وأضاف أن المرحلة الأولى من المبادرة، تستهدف إجراء المسح الطبي على 147 ألف مواطن وإجراء 20 ألف عملية مياه بيضاء مجانا خلال العام الجاري، فضلا عن إجراء الكشف الطبى لنحو 660 ألف تلميذ بالمرحلة الإبتدائية في 6 محافظات، هي الشرقية والإسكندرية ومرسي مطروح والمنيا وقنا والأقصر، وتسليم 132 ألف نظارة طبية للتلاميذ المكتشف إصابتهم بضعف الإبصار خلال الكشف الطبى مجانا.

وينفذ صندوق تحيا مصر مبادرة نور حياة بتكليف من السيد رئيس الجمهورية بالتعاون مع إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة ووزارة الداخلية ومؤسسات الأورمان، وبنك الشفاء، وصناع الخير، والجمعية الشرعية وجمعية رسالة وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ومنظمة الصحة العالمية، خلال 3 سنوات على 4 مراحل بتمويل قدره مليار جنيه من الصندوق.

يذكر أن الصندوق قام بفتح حساب خاص لاستقبال المساهمات في مبادرة نور حياة رقم 037037- مبادرة نور حياة، كما يستقبل كافة الاستفسارات عن المبادرة عبر الخط الساخن 15118

قوافل نور حياة تجري كشف العيون في محافظات الإسماعيلية وبني سويف والدقهلية والجيزة

قوافل نور حياة تجري كشف العيون في محافظات الإسماعيلية وبني سويف والدقهلية والجيزة

قوافل نور حياة تجري كشف العيون في محافظات الإسماعيلية وبني سويف والدقهلية والجيزة