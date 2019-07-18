شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الأرصاد: انكسار الموجة الحارة بمعدل 5 درجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شعر سكان القاهرة الكبرى بسخونة الجو وارتفاع درجات الحرارة منذ الصباح الباكر ، رغم إعلان الهيئة العامة للأرصاد الجوية انخفاض الحرارة 5 درجات عن امس الأربعاء . وأكد الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، انكسار الموجة الحارة التى شهدتها البلاد ، حيث انخفضت درجات الحرارة اليوم بمعدل 5 درجات على كافة الأنحاء . Advertisements وأضاف رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الانخفاض فى درجات الحرارة يستمر حتى الأحد المقبل وستصل درجات الحرارة العظمى بالقاهرة 35 درجة .

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