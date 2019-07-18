شكرا لقرائتكم خبر عن 6 تعليمات مهمة من مكتب التنسيق لطلاب المرحلة الأولى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر مكتب تنسيق القبول بالجامعات، عدد من التعليمات لطلاب المرحلة الأولى الذين من المقرر أن يبدأوا تسجيل رغباتهم بالمرحلة الأولى يوم الأحد المقبل وتستمر أعمالها حتى يوم الخميس المقبل. 1- القبول بالجامعات والمعاهد عن طريق شبكة الإنترنت "التنسيق الالكتروني" خدمة مجانية بدون تكلفة. 2- الخدمة متاحة من خلال الموقع التالي:www.Tansik.Egypt.gov.eg Advertisements 3- سيتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة المحددة لكل مرحلة تنسيق بالمجان. 4- يتم فتح هذه المعامل اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا خلال أيام المرحلة. 5- يمكن للطالب التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة. 6- ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً في أخر يوم للمرحلة.



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