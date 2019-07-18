شكرا لقرائتكم خبر عن طالب رسب بالثانوية العامة هل له حق التظلم على نتيجة الدور الأول؟.. التعليم تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد عبد الحكم مدير الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة، إن التظلم على نتيجة الثانوية العامة حق لجميع الطلاب نظمه القانون والقرارات الوزارية.

وأضاف عبد الحكم، أن الطالب الراسب فى امتحانات الدور الأول من حقه أن يتقدم بتظلم فى المواد التى يرغب فيها له كل الحرية للتقدم بهذا الطالب.

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وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أعلنت فتح باب التقدم بتظلم على نتيجة الثانوية العامة الدور الأول من الثلاثاء الماضى ولمدة 30 يوما وتم حصر قرابة 26 ألف طلب تظلم فى أول يومين للتظلمات.