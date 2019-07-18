الأنبا مكاريوس ينقل جثامين 7 مطارنة سابقين إلى مزار جديد بالمنيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت إيبارشية المنيا وأبوقرقاص، بنقل رفات ستة من مطارنة المنيا إلى مزار أعد خصيصًا لهم أسفل هيكل كنيسة القديس مارمرقس (مقر المطرانية) بالمنيا، ليرقدوا إلى جوار الأنبا أرسانيوس مطران المنيا وأبوقرقاص السابق.
كان نيافة الانبا مكاريوس الأسقف العام للمنيا وأبوقرقاص، قد نظم حفل لتكريم هؤلاء المطارنة بمناسبة نقل أجسادهم إلى مقر المطرانية ، ومطارنة إيبارشية المنيا الذين يضم المزار الجديد أجسادهم، هم رعاة الإيبارشية خلال ما يزيد عن مائتى سنة "من عام 1816 حتى عام 2018" وهم :
- الأنبا توماس الثانى "1816"
- الأنبا ياكوبوس الثانى 1850 - 1882
- الأنبا ياكوبوس الثالث "1882 – 1899"
- الأنبا ديمتريوس "1899 – 1904"
- الأنبا توماس الثالث " 1905 – 1928"
- الأنبا ساويرس "1930 – 1976"
- الأنبا أرسانيوس "1976 – 2018"
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