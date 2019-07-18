فيديو..إقبال كبير من ربات المنازل على شوادر كلنا واحد لشراء سلع مخفضة السعر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت مديريات الأمن مشاركتها الفعالة فى المرحلة الثامنة من مبادرة كلنا واحد بمشاركة كبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية . كما قامت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، شن حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى،حيث أسفرت تلك الحملات عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

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