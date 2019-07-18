شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي أشهر الحج المذكورة فى القرآن الكريم؟.. الإفتاء تجيب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، نشر أسئلة وإجابات حول مناسك الحج .
وقالت دار الإفتاء المصرية، إن أشهر الحج هي: شوال، وذو القعدة، والعشر الأول من ذي الحجة؛ فقد قال تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ﴾ [البقرة: 197].
وأوضحت دار الإفتاء أن المقصود بالأشهر المعلومات وقت الإحرام بالحج.
وكانت قد بدأت دار الإفتاء سلسلة أسئلة الحج بالإجابة على سؤال ما هى أركان الحج، حيث أكدت أن أركان الحج هى:"الإحرام، والوقوف بعرفة، وطواف الإفاضة، والسعي بين الصفا والمروة".
كما نشرت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، 29 مقطع فيديو عن كل ما يخص الحج وكيفية أداء الحج خطوة بخطوة.
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