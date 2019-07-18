شكرا لقرائتكم خبر عن موقع الكترونى مزود بـ"GPS" لتعريف الحجاج عناوين عيادات البعثة الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت وزارة الصحة موقع الكترونى "www.mohphaj.eg" لتقديم كافة المعلومات الخاصة بالخدمات الصحية التي تقدمها البعثة الطبية المصرية للحجاج، فضلاً عن دعمها الموقع بخريطة إلكترونية "GPS" توضح توزيع العيادات الطبية المصرية بالسعودية، تيسيراً وتسهيلاً على الحاج لمعرفة أقرب عيادة لمقر إقامته. Advertisements وقالت وزارة الصحة والسكان إنه تم تزويد الموقع بكافة المواد التوعوية الصحية متضمنا أرقام تليفونات العيادات بمكة والمدينة المنورة ، فى إطار حرص الوزارة على مواكبة التكنولوجيا، فقد تم توفير خدمة التواصل من خلال التطبيقات الإلكترونية "واتس آب" بواسطة الموقع مباشرةً، مشيرةً إلى أنه سيتم استخدام هذا التطبيق لإرسال رسائل صحية توعوية للحجاج المصريين، تساعدهم في أداء مناسك الحج في يسر وسهولة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر موقع الكترونى مزود بـ"GPS" لتعريف الحجاج عناوين عيادات البعثة الطبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.