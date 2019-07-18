الرقابة الإدارية: تطبيق معايير الشفافية والنزاهة بإتاحة البيانات وفقا للمبادئ الدستورية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت هيئة الرقابة الإدارية، حرصها على تطبيق معايير الشفافية والنزاهة بإتاحة البيانات والمعلومات وفق ما تضمنته مواد الدستور لجمهورية مصر العربية.

وأوضحت هيئة الرقابة الإدارية، فى بيان اليوم الخميس، أن الأمانة الفنية للجنة الوطنية التنسيقية بالهيئة، وفى ضوء إشرافها على تنفيذ المرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2014/2018- التزمت برصد أبرز الممارسات الناجحة المحققة والتحديات التى واجهت تنفيذ المرحلة الأولى وسبل التغلب عليها وأرسلت لرئيس الجمهورية، وكذلك تم إرسالها إلى 104 جهات من الجهات الرسمية ذات الشأن وغيرها ومنها مجلس النواب، ورئاسة مجلس الوزراء، والمجلس الأعلى للإعلام، والمجلس الأعلى للصحافة، والأزهر الشريف والكنيسة المصرية، ومنظمات للمجتمع المدني.



وأضافت أنه انطلاقا من مبدأ المكاشفة، فقد تم نشر تلك المعلومات والبيانات ضمن كتيب المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019/ 2022 وفى نسخها الموزعة والمنشورة عبر الموقع الإلكترونى لهيئة الرقابة الإدارية ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعى لضمان وصول محتواها إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين.



كما يتم إعداد متابعة دورية ربع سنوية لرصد التقدم المُحرز فى تنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية، وعرضها على رئيس الجمهورية بناء على تكليف بذلك.