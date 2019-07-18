مصر | "خلافات سابقة"..النيابة تستمع لأقوال أسرة السيدة المنتحرة ببولاق الدكرور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "خلافات سابقة"..النيابة تستمع لأقوال أسرة السيدة المنتحرة ببولاق الدكرور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استمعت نيابة بولاق الدكرور، بحنوب الجيزة، لأقوال أسرة السيدة المنتحرة، بمنطقة بولاق من شرفة منزلها من الطابق الخامس، فيما كشفوا أن زوج نجلتهم، كان كثير الخناق معها في الفترة الأخيرة، بالاضافة لوجود خلافات سابقة بينهم، فيما أمرت النيابة باستدعاء زوج السيدة المنتحرة لسماع أقواله، وطلبت سرعة التحريات حول الواقعة

وبدأت نيابة بولاق الدكرور، بجنوب الجيزة، التحقيق في سقوط سيدة من الطابق الخامس، بمنطقة بولاق بسبب خلافات زوجبة سابقة مع زوجها، فيما أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة السيدة، طلب تقرير واف عن ملابسات الواقعة وظروفها، للتصريح بالدفن عقب الصفة التشريحية.

وتعود بداية الواقعة، تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور، إشارة من غرفة عمليات النجدة يفيد سقوط ربة منزل من علو، وبالانتقال والفحص تبين قيام ربة منزل بالانتحار قفزًا من شرفة منزلها بالطابق الخامس بسبب خلافات زوجية بين الضحية وزوجها، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأخطر مدير أمن الجيزة.