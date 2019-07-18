مصر | "مهتز نفسيا".. مسن يطعن شابا في الشارع بالهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مهتز نفسيا".. مسن يطعن شابا في الشارع بالهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سدد عاطل طعنتين بسلاح أبيض، لشاب، أصابه أسفل منطقة الصدر، وتمكنت القوات من القبض عليه وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وتلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العميد وائل هلال مأمور قسم الهرم بتلقيه إشارة من شرطة النجدة بقيام شخص بطعن آخر بسلاح أبيض، وأسقطه قتيلا، بنطاق القسم.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة المقدم محمد الصغير رئيس وحدة مباحث القسم، والرائد إسلام السيد معاون مباحث القسم، وتبين قيام مهتز نفسيًا في العقد الخامس من عمره، بطعن شاب في العقد الثاني من عمره، وفر هاربا.

وبالتوصل إلى هويته، وبإعداد عدة مأموريات لضبطه تمكنت القوات من القبض عليه وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.