مصر | "خلافات زوجية".. التحقيق في واقعة انتحار سيدة من الطابق الـ5 ببولاق الدكرور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "خلافات زوجية".. التحقيق في واقعة انتحار سيدة من الطابق الـ5 ببولاق الدكرور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت نيابة بولاق الدكرور، بجنوب الجيزة، التحقيق في سقوط سيدة من الطابق الخامس، بمنطقة بولاق بسبب خلافات زوجبة سابقة مع زوجها، فيما أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة السيدة، طلب تقرير واف عن ملابسات الواقعة وظروفها، للتصريح بالدفن عقب الصفة التشريحية.

وتعود بداية الواقعة، بتلقي قسم شرطة بولاق الدكرور، إشارة من غرفة عمليات النجدة يفيد سقوط ربة منزل من علو، وبالانتقال والفحص تبين قيام ربة منزل بالانتحار قفزًا من شرفة منزلها بالطابق الخامس بسبب خلافات زوجية بين الضحية وزوجها، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأخطر مدير أمن الجيزة.