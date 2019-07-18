أخبار مصر | تكريم العاملين المتميزين في شركة "حلوان للصناعات الهندسية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تكريم العاملين المتميزين في شركة "حلوان للصناعات الهندسية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقامت شركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربي) حفل تكريم عدد من العاملين المتميزين بالشركة عن شهري يونيو يوليو في قاعة المؤتمرات الرئيسية بالشركة، وذلك بحضور رئيس مجلس الإدارة وعدد كبير من العاملين ورؤساء القطاعات ومديري العموم ورؤساء الوحدات والورش الإنتاجية.

خلال الحفل أكد المهندس فوزي عبدالعال فرحات رئيس مجلس إدارة الشركة على ضرورة الحرص على تنفيذ تعليمات الأمان الصناعي والسلامة المهنية، كما أكد على ضرورة ترشيد استهلاك الموارد والحرص على تحقيق أعلى معدلات أداء ونقل الخبرات للشباب، وتم حث العاملين على بذل المزيد من الجهد والحفاظ على العمل بروح الفريق الواحد للنهوض بالشركة وزيادة الإنتاجية.

وفي نهاية اللقاء تم توزيع شهادات التقدير والهدايا على العاملين المكرمين من القطاعات المختلفة للشركة.