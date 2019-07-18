أخبار مصر | 'الصحفيين' تحصل على ٦٠ تأشيرة حج فردي لهذا العام.. وقواعد جديدة للحصول عليها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الصحفيين' تحصل على ٦٠ تأشيرة حج فردي لهذا العام.. وقواعد جديدة للحصول عليها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح حسين الزناتى وكيل نقابة الصحفيين للنشاط،بأن السفارة السعودية منحت النقابة ٦٠ تأشيرة مجانية، وذلك بعد خفض نسبة ماتحصل عليه السفارة من تأشيرات لهذا العام عن السنوات السابقة وتخفيضها على جميع الجهات الأخرى.

وقال "الزناتي" في تصريحات صحفية، إن السلطات السعودية وضعت قواعد جديدة للحصول على تأشيرات الحج الفردية مختلفة عن السنوات الماضية، مؤكدًا أن النقابة تقوم بمتابعتها بالتواصل مع الزملاء للحصول على التأشيرات.

وأضاف أنه سيتم إختيار الزملاء بترتيب الأسماء التي فازت بالقرعة العلنية التي أُجريت في يوم الخميس ٣٠ مايو الماضي، وفي حالة اعتذار أي زميل أو عدم تسليمه جواز سفره للنقابة، سيتم تصعيد الزملاء من الكشف، وفقًا لترتيبه في نتيجة القرعة.

وأكد "الزناتي" أنه على الزملاء الذين فازوا بتأشيرات الحج الممنوحة من السفارة، تسليم أصل جواز السفر وصورة شخصية بخلفية بيضاء للنقابة بعد غد السبت الموافق ٢٠ يوليو، في أولى خطوات الإجراءات للحصول عليها، ويُعتبر الزميل متنازلًا عن فرصته في حالة عدم تقديمهما حتى يوم الأحد، نظرًا لضيق الوقت.

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وشدد على أنه رغم التعليمات التي كانت قد صدرت بتخصيص التأشيرات للصحفيين فقط، نجح نقيب الصحفيين ضياء رشوان في الحصول على إمكانية تنازل الزميل الصحفي للتأشيرة للأب أو الأم فقط، وذلك بعد تواصله مع السفير السعودي أسامة نقلي.

وعن خطوات وشروط الحصول على تأشيرة الحج، أشار "الزناتي" إلى أن المطلوب من كل زميل هو جواز سفر إلكتروني صالح لمدة(6 أشهر على الأقل) غير مثقوب في الصفحة الرئيسية، وصورة شخصية بخلفية بيضاء مقاس (3×4) وشهادة تطعيمات الحج من مكتب الصحة.

وأوضح أنه يتم إدخال بيانات جوازات السفر على النت، ويقوم بها مندوب النقابة، ثم تقوم النقابة بتسليم كشف بالأسماء وصور جوازات السفر وأرقام طلبات الحج للسفارة، وبعد إعتماد السفارة للأسماء يتم سداد ما يعادل (2500ريال سعودي)، يتشمل خدمات المطوف فقط وذلك بمقر شركة طيران ناس وعنوانها (3 شارع ابن كثير (سويس تاور) كورنيش النيل – الدقى –الجيزة).

ولمن يرغب توفر السفارة السعودية برامج للإقامة والمشاعر-بدون تذاكر طيران- يمكن للزميل الاختيار من بينها، وذلك عبر شركة (الفهد الهندي) ومقرها شارع ابن كثير متفرع من شارع مراد أمام مديرية أمن الجيزة.