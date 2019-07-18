أخبار مصر | النائب العام يوقع مذكرة تفاهم للتعاون القضائي مع نظيرة الأمريكي بواشنطن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النائب العام يوقع مذكرة تفاهم للتعاون القضائي مع نظيرة الأمريكي بواشنطن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع اليوم المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، مع المستشار ويليام بار النائب العام للولايات المتحدة الأمريكية بالعاصمة واشنطن، مذكرة تفاهم للتعاون القضائى بين النيابة العامة المصرية ونظيرتها الأمريكية.

وذكر بيان صادر اليوم الخميس عن مكتب النائب العام، أن مذكرة التفاهم تأتي انطلاقاً من الإيمان الراسخ للنيابة العامة المصرية بأهمية التعاون القضائي بين أجهزة النيابة العامة في سائر دول العالم، والذي له أبلغ الأثر في بناء القدرات وتبادل الخبرات ومكافحة الجريمة بشتى صورها، واهتداءً برغبة الطرفين في العمل لمصلحة العدالة وإرساء دولة القانون؛ ورغبةً في مد جسور التعاون بين البلدين، وتأكيدا على الآثار المثمرة للتعاون القضائي، ودعماً للتعاون المشترك وتعزيزاً لقدرات أعضاء النيابة العامة بالدولتين عن طريق تبادل الخبرات بين الجانبين في المجالات القانونية المشتركة وإدخال التقنيات الحديثة.

وأضاف البيان، أن إبرام تلك المذكرة يعد تأكيداً على عمق العلاقات التاريخية والصلات والروابط القانونية بين البلدين وتتويجاً لها.

