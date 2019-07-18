أخبار مصر | في نهاية مدة خدمته بمصر.. المستشار الثقافي الإيطالي يودع وزير الآثار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في نهاية مدة خدمته بمصر.. المستشار الثقافي الإيطالي يودع وزير الآثار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل اليوم الدكتور خالد العناني وزير الآثار، باولو ساباتيني المستشار الثقافي الإيطالي بالقاهرة، والذي حرص على مقابلة وزير الآثار بمكتبه بالوزارة لتوديعه قبيل انتهاء مدة خدمته كمستشار ثقافي لبلاده في مصر.

وخلال اللقاء أشاد ساباتيني بالجهود الذي تبذلها وزارة الآثار، حيث قامت الوزارة بالإعلان عن العديد من الاكتشافات الأثرية الجديدة و افتتاح العديد من المتاحف والمشاريع الأثرية الهامة و التي وصفها بالطفرة لما لها من مردود إيجابي على مستوي العالم وعلى السياحة الوافدة إلى مصر.

وفي نهاية اللقاء أثنى الدكتور العناني على التعاون المثمر مع دولة إيطاليا في كافة المجالات، وخاصة مجال العمل الأثري والثقافي متمنيًا للمستشار الثقافي التوفيق في مسؤلياته العملية الجديدة التي سيكلف لها.