أخبار مصر | رئيس " معلومات الوزراء" يلتقي ممثلي شركة "جوجل" العالمية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس " معلومات الوزراء" يلتقي ممثلي شركة "جوجل" العالمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل المهندس زياد عبد التواب رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، صباح اليوم الخميس، مارتن روزيك، رئيس قطاع السياسات العامة بشركة جوجل العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين المركز وشركة جوجل العالمية.

ومن جانبه، أعرب "روزيك" عن سعادته الكبيرة بزيارة المركز باعتباره مؤسسة عريقة, متطلعًا لمزيد من التعاون المُثمر بين الطرفين خلال الفترة المقبلة لاسيما في مجالات أبحاث السياسات العامة والمبادرات المجتمعية المتعلقة بالاقتصاد الرقمي, فضلاً عن إبداءه استعداد شركة جوجل العالمية للمساهمة مع المركز في نشر الوعي بالأمن السيبراني، وكذا ثقافة استخدام الأطفال الآمن للإنترنت.