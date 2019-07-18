شكرا لقرائتكم خبر عن قطع مياه الشرب عن 5 مناطق شرق أسوان لمدة 10 ساعات غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى فرع أسوان عن انقطاع مياه الشرب لمدة 10 ساعات متواصلة عن 5 مناطق شرق مدينة أسوان، غدا الجمعة. وذكرت الشركة، في بيان لها اليوم الخميس، أنه نظرًا لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأعمال ربط الطلمبات الجديدة بمحطة صرف صحى رقم 9 بكيما على البيارة وعلى خط الطرد الرئيسى، بجانب إنهاء أعمال مياه الشرب بمنطقتى الصداقة الجديدة وأمام كوبرى النهضة بكيما، بالإضافة إلى ربط الخط الجديد بالخط الرئيسى بمدينة ناصر وذلك للقضاء على مشكلة انقطاع المياه والطفح المتكرر، مما سيترتب عليه قطع مياه الشرب عن مناطق (الصداقة الجديدة – عزب كيما – عمارات الرحاب – عمارات كيما/ السد – مدينة ناصر)، بالإضافة إلى ضعف المياه عن باقى المناطق المجاورة لها، وذلك اعتبارًا من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق 19 يوليو الحالى وحتى الثامنة من صباح اليوم التالى السبت الموافق 20 يوليو 2019 . وتهيب محافظة أسوان بالمواطنين والجهات الخدمية المعنية توفير احتياجاتهم واحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة الموضحة.

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