شكرا لقرائتكم خبر عن «مميش» يبحث مع وفد الكونفدرالية الإيطالية إنشاء منطقة صناعية بشرق بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس المنطقة الاقتصادية، الخميس، بوفد الكونفدرالية الإيطالية للتنمية الاقتصادية برئاسة جوزيه رومانو.

بحث «مميش» و«رومانوا» فرص الشركات الايطالية في انشاء مصانع في المنطقة الاقتصادية لشرق بورسعيد، وبحث إمكانية إنشاء منطقة صناعية إيطالية، كما تفقد الوفد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بشرق بورسعيد وتعرف على المنطقة والمشروعات التي تتم بها، كما زار الوفد أنفاق قناة السويس، حيث أبدى الوفد إعجابه بالمجهودات، التي تمت في المنطقة الاقتصادية.

وأبدى الفريق مهاب مميش ترحيبه بالاستثمارات الإيطالية في المنطقة الاقتصادية وتقديم كافة التسهيلات امام الشركات الايطالية لإنشاء مصانع في المنطقة.

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واستعرض «مميش» أمام الوفد الإيطالي، الذي ضم عدد من المستثمرين والشركات الإيطالي وفي مقدمتها رئيس مجلس إدارة شركة انتربورتو نابولي، التي تعد ثالث أكبر إدارة للموانئ الجافة في أوروبا كما ضم الوفد الدكتور عيسي إسكندر مدير مرصد البحر المتوسط والدكتور ماجد حنا رجل أعمال.

من ناحية أخرى، أعرب جوزيه رومانو رئيس الكونفدرالية الايطالية للتنمية الاقتصادية عن سعادته للقاء الفريق مهاب مميش وزيارة المنطقة الاقتصادية بشرق بورسعيد، مشيرًا إلى أن هذه هي الزيارة الاولي لوفد الكونفدرالية التي تضم تحت مظلتها نحو ٨ آلاف شركة إيطالية متنوعة الصناعات، وأن الغرض من الزيارة هب التعرف على الفرص الاستثمارية للشركات الإيطالية في مصر وفي مقدمتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأضاف: «تعرفنا من الفريق مميش على الاطار القانوني والاستثماري والفرص الكبيرة التي تحصل عليها الشركات في حالة الاستثمار بالمنطقة»، مشيدًا بالخطوات والإجراءات والاصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة المصرية مما انعكس على معدلات التنمية الشاملة التي اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار إلى أن الكونفدرالية تسعي من خلال الشراكة مع شركة سامكريت المصرية التي تقوم بتطوير ١٦مليون متر مربع بشرق بورسعيد في التعاون المشترك في عدد من المشروعات.