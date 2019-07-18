شكرا لقرائتكم خبر عن 7 طائرات خاصة تصل من الجزائر لمساندة منتخبهم في مباراة نهائي بطولة أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، 7 طائرات خاصة قادمة من الجزائر، على متنها مشجعين منتخب الجزائر لمساندة منتخبهم في مباراة النهائي المقرر إقامتها غدا بين السنغال والجزائر باستاد القاهرة.

وحرصت شركة ميناء القاهرة الجوي، على الدفع بإعداد إضافية من العلاقات العامة لإنهاء إجراءات وصول المشجعين وتسهيل إجراءات خروجهم إلى أماكن إقامتهم.

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وكان الرئيس الجزائرى المؤقت عبدالقادر بن صالح، وصل إلى مطار القاهرة، منذ قليل، في زيارة للبلاد سيحضر خلالها المباراة النهائية في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تجمع منتخب بلاده مع السنغال المحدد لها غدًا الجمعة بإستاد القاهرة.

وأفاد مصدر بمطار القاهرة، بأنه تم استقبال رئيس الجزائر المؤقت في صالة الاستراحة الرئاسية.

جدير بالذكر أن منتخب الجزائر نجح في الوصول إلى نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية للمرة الثالثة في تاريخه بعد فوزه على نيجيريا بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما بإستاد القاهرة ضمن منافسات الدور نصف النهائى.