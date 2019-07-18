شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بعثة الحج: آخر رحلة للمصريين للأراضى المقدسة 5 أغسطس المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء عمرو لطفى، مساعد وزير الداخلية للشئون الإدارية، إن حجاج القرعة يتمتعون بتسهيلات ومميزات كبيرة هذا العام، لعل أبرزها قرب مقار إقامتهم من المنطقة المركزية.
وأضاف مساعد وزير الداخلية، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، يوجد منظومة طبية متكاملة لتوقيع الكشف الطبي على الحجاج المصريين، فضلاً عن توفير مخيمات مكيفة بالمشاعر المقدسة ووجود رجال الدين لشرح المناسك لضيوف الرحمن.
ونوه مساعد وزير الداخلية، على هامش سفر أولى الأفواج من مطار القاهرة، أن الرحلات مستمرة للأراضي المقدسة حتى 5 أغسطس المقبل، حيث تكون آخر الرحلات.
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