اعرف توقعات طقس "الويك إند" ودرجات الحرارة المتوقعة× 14 معلومة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد الموجة التى شهدتها البلاد خلال اليومين الماضيين والتى وصلت ذروتها أمس الأربعاء، يبدأ اليوم الخميس انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بالجهورية، وفق توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية بأن يكون الانخفاض بمعدل 5 درجات حيث تصل العظمى بالقاهرة 37 درجة. وينشر"الخليج 365" لقرائه توقعات حالة الطقس غدا الجمعة "الويك إند" فى نقاط مبسطة نستعرضها كما يلى : 1- يستمر الانخفاض فى درجات الحرارة لغدا الجمعة وفق توقعات خبراء الأرصاد الجوية 2- يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية. 3- الطقس سيكون حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة. 4- توقعات بطقس شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا. 5- تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد. 6- تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية. 7- الرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر. Advertisements 8- نشاط الرياح يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية بالبحر الأحمر وخليج السويس. 9- درجات الحرارة المتوقعة الجمعة بالسواحل الشمالية الغربية العظمى 31 درجة والصغرى 23 درجة. 10- درجات الحرارة المتوقعة بالسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء العظمى 32 درجة والصغرى 24 درجة. 11- درجات الحرارة المتوقعة بالوجه البحرى والقاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 26 درجة. 12- درجات الحرارة المتوقعة بجنوب سيناء والغردقة العظمى 39 درجة والصغرى 28 درجة. 13- درجات الحرارة المتوقعة بشمال الصعيد العظمى 39 درجة والصغرى 29 درجة. 14- درجات الحرارة المتوقعة بجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين العظمى 45 درجة والصغرى 30 درجة.

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