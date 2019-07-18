شكرا لقرائتكم خبر عن أوائل الثانوية العامة يروون أسرار تفوقهم فى ضيافة ”الخليج 365” والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استضافت ”الخليج 365” أوائل الثانوية العامة 2019، فى ندوة بمقر المؤسسة، للحديث عن تفوقهم وتحقيق أحلامهم وطموحاتهم فى المستقبل، وكيف حققوا هذا الإنجاز.

وكرمت ”الخليج 365” الطلاب ومنحهم شهادات تقدير تحفيزا لهم على تفوقهم، ودعما لهم للاستمرار فى هذا التفوق مستقبلا.

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