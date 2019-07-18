شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الإفتاء توضح حكم الحج بأرباح شهادات البنوك.. تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد متابعيها، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك حول حكم الحج بأرباح شهادات البنوك، جاء نصه:"هل يجوز أن أحج من أرباح شهادات البنوك؟".

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وقالت دار الإفتاء فى مقطع فيديو عبر صفحتها على "فيس بوك"، إنه يجوز الحج بأرباح شهادات البنوك، لأن هذه الأرباح هى ثمرة الاستثمار وهي حلال ومن هنا فهو يجوز إنفاقها فى كل وجوه الإنفاق المباحة ويجوز إنفاقها فى الحج".

