شكرا لقرائتكم خبر عن أسقف نقادة: العثور على رفات القديس الأنبا بسنتاؤوس بعد أعمال ترميم ديره الأثرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص، العثور على رفات القديس الأنبا بسنتاؤوس الملقب باللابس للروح، وذلك خلال أعمال الترميم الأُثرية بديره بمنطقة برية الأساس بنقادة.

وأشار الأنبا بيمن فى تصريح صحفى، إلى أن إيبراشية قوص ونقادة تحتفل بتلك المناسبة، وذلك فى احتفالية كبرى تستمر عدة أيام، بدأت أمس بتطييب رفات القديس وزفها بدورة فى الدير.

وفقا للمراجع الكنسية، ولد القديس الانبا بسنتاؤس في قرية شمير التابعة لمركز ارمنت في عام 548 ميلادية من ابوين صالحين وعندما بلغ سبع سنوات ارسلة والدة إلى مكتبة بمدينة ارمنت للعمل بها فتعلم فيها الكثير من الكتب الفلسفية، وأسفار الكتاب المقدس وحفظ اسفار الاثنى عشر نبيا الصغار وهم من اسفارانبياء العهد القديم وعندما اكمل عامة الرابع عشر عمل براعي الاغنام وكان يقضى وقتة مترنما بالمزامير وصائما الي المساء وموزعا طعامه على المحتاجين من الفقراء

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وفى دير الزجاج بالإسكندرية، رسم (كلف بالخدمة) الراهب القديس بسنتاؤس اسقفا علي مدينة قفط علي يد القديس البابا دميانوس البابا رقم 35 قى تاريخ الكنيسة وكان ذلك فى عام 598.



