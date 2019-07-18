شكرا لقرائتكم خبر عن أكبر حاجة مصرية فى بعثة الحج: زيارة بيت الله الحرام حلم طال انتظاره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الحاجة ظريفة داوود، أكبر حاجة سنا فى الحجاج المصريين البالغ عددهم نحو 80 ألف شخص، إنها ستدعوا لمصر والمصريين وشباب مصر أن يحفظه الله من كل شر، وأن يرزق الجميع الصحة والستر وراحة البال.

وقالت الحاجة البالغ عمرها 85 سنة: "أنا من بولاق الدكرور ولدى 10 أولاد خمسة ذكور والآخرين إناث، وأديت رسالتى فى الحياة وكافحت من أجلهم"، وأضافت: "زيارة بيت الله الحرام، الحلم الذى طالما راودني، حتى استجاب الله لدعائي لاحج هذا العام ، بعد سنوات طويلة من الكفاح".

وتابعت الحاجة ظريفة، قائلة: "أقول للجميع اعملوا باخلاص وسوف يكافىء الله الجميع فلكل مجتهد نصيب".