شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: مشروع صكوك الأضاحى يغلق منافذ الجماعات وباب عظيم للتكافل المجتمعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الأوقاف، أن مشروع صكوك الأضاحى يغلق منافذ الجماعات، مضيفة أنه قد ثبت بالتجربة العملية أن مشروع صكوك الأضاحي باب واسع من أبواب التكافل المجتمعى، يهدف إلى تعظيم ثواب الأضحية من خلال وصولها كاملة غير منقوصة إلى المستحقين الحقيقيين.

وأضافت الوزارة أن المشروع، يسهم بقوة فى قطع الطريق على الجماعات المتطرفة التي كانت تستغل مثل هذه المناسبات فى محاولة استقطاب عناصر جديدة أو مؤيدين أو متعاطفين تحت مظلة أعمال الخير ، في حين تعمل الوزارة على توصيل العطاء إلى مستحقيه الحقيقيين بكل عزة وكرامة، ودون أى مقابل، قائلة: نوجه الشكر لكل من دعموا ويدعمون المشروع بالجهد أو المال أو المساندة الإعلامية أو اللوجستية ، ومن نعدهم شركاء حقيقيين لنا فى خدمة المجتمع .

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يشار إلى أن مبيعات صكوك الأضاحى بمديريات الأوقاف الإقليمية تجاوزت فى الحصر الأخير مساء أمس الأربعاء 17 مليون جنيه، حيث قررت وزارة الأوقاف، صرف مكافأة قدرها 30 ألف جنيه من الموارد الذاتية للوزارة ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التى تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحى، لكلٍّ من مديريتى أوقاف الجيزة والإسكندرية لتجاوز مبيعاتهما فى الصكوك أكثر من ألف صك حتى تاريخه، على أن يقدم مدير المديرية كشفا بأسماء المشاركين ومكافأة كل منهم لاعتماده من السلطة المختصة قبل الصرف، مع التأكيد على صرف هذه المكافأة لكل مديرية تبلغ الألف صك قبل نهاية ذى القعدة الجارى، وتشجيعا للعاملين بالمديريات (ب) ومديريات الوجه القبلى.