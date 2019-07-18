شكرا لقرائتكم خبر عن "الخدمات الزراعية": حملات مكثفة لمكافحة سوسة النخيل لزيادة إنتاج التمور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية ، إن هناك حملاتها مكثفة لمكافحة سوسة النخيل الحمراء ،من خلال الاستعانة بأحدث الأجهزة لحقن المبيد داخل النخيل للقضاء على الآفة، والاستعانة بحفارات لتقليع ودفن النخيل المصاب خاصة المحافظات التى تكثر بها زراعته للحفاظ على الثروة القومية للنخيل فى مصر، وزيادة إنتاج التمور.

وأضاف الشناوى ، فى تصريحات لـ"الخليج 365 "، إنه يتلقى تقريرا يوميا حول أعمال مكافحة سوسة النخيل ، بمختلف المحافظات، وذلك فى إطار خطة الارتقاء بقطاع التمور وتحجيم الإصابات بسوسة النخيل الحمراء ومساعدة الفلاحين وصغار المزارعين فى عمليات المكافحة وزيادة الوعى بخطورة الآفة وطرق القضاء عليها.

وتابع " الشناوى"، أن الإدارة تقوم حاليا بتكثيف فرق مختصة من قبل إدارة مكافحة الآفات للمررو اليومى على مختلف محافظات الجمهورية، لمتابعة تنفيذ أعمال مكافحة ورصد آفة سوسة النخيل على الطبيعة ورصد مستوى الإصابة وتذليل كافة العقبات التى تواجه أعمال المكافحة للحد منها والنهوض بإنتاجية التمور.