3 أيام اجتماعات.. مدبولي للمحافظين: اجهزوا للقاء السيسي حول تقنين الأراضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي أهمية كبيرة لملفات إزالة التعديات وتقنين أوضاع أراضي الدولة، والاستغلال الأمثل وتنظيم التصرف في أصول الدولة، وكذلك منظومة النظافة الجديدة.

جاء ذلك اليوم الخميس خلال الاجتماع السادس لمجلس المحافظين، وذلك بحضور وزراء: التموين والتجارة الداخلية، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة، والبيئة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمناقشة واستعراض عدد من الموضوعات التي تهم المواطنين، وسُبل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم في مختلف القطاعات على مستوى الجمهورية.

وتطرق رئيس الوزراء إلى اللقاء الذي عقد صباح اليوم برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور وزيري التنمية المحلية والبيئة، وما تم خلاله من مناقشات وتوجيهات للرئيس السيسي بأهمية العمل على سرعة الانتهاء من الإجراءات والخطوات المتعلقة بملف إزالة التعديات وتقنين أوضاع أراضي الدولة، من خلال توقيع (عقود البيع والإيجار وحق الانتفاع) في كافة المحافظات، بما يحفظ حق الدولة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حدد 3 أيام سيعقد خلالها اجتماعات لكل المحافظين، بواقع 9 محافظين في كل اجتماع، وذلك لاستعراض نتائج العمل والموقف التنفيذي الخاص بهذه الملفات، وما أنجزته كل محافظة في هذا الشأن.

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وكلّف رئيس الوزراء المحافظين بإعداد وتجهيز جيد للعرض مع تكثيف جهود التقنين وتوقيع أكبر عدد من العقود لاستيداء حقوق الدولة.

وأشار مدبولي إلى أن الاجتماع مع الرئيس السيسي اليوم، تناول أيضا منظومة النظافة الجديدة، وآخر المستجدات المتعلقة بتطبيقها، مؤكدا أن هذا الملف من الملفات المهمة التي يوليها الرئيس عناية كبيرة، ويحرص على متابعتها.

وتابع رئيس الوزراء أن اجتماع الرئيس السيسي اليوم تناول كذلك ملف الاستغلال الأمثل وتنظيم التصرف في أصول الدولة، وصولاً لتعظيم الاستفادة منها، وأكد الدكتور مصطفى مدبولي خلال اجتماع المحافظين على ضرورة حصر جميع أراضي ومخازن ومستودعات الدولة غير المستغلة والمملوكة للوزارات والمحافظات والهيئات والجهات التابعة لها وشركات قطاع الأعمال العام، مع وضع تصوّر للاستفادة منها بشكل عام، وبخاصة كمناطق لوجستية وإدارية وفقا للقواعد والضوابط المقررة في هذا الشأن، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وجدد رئيس الوزراء خلال اجتماع مجلس المحافظين التأكيد على الاستعداد التام لحل وإزالة أي معوقات قد تواجه المحافظين خلال تعاملهم في ملفيْ تقنين أوضاع أراضى الدولة، واستغلال الأصول داخل المحافظات، مشيراً إلى أهمية العمل على هذه الملفات المهمة وإعطائها الأولوية في العمل، موضحاً أنها أحد معايير تقييم أداء المحافظين على مستوى الجمهورية.