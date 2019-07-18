قرار حكومي بتعديل تراخيص الشحن والتفريغ بالنقل البحري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة عبدالكريم: نشرت الجريدة الرسمية، قرار وزير النقل رقم 417 لسنة 2019، بتعديل أحكام قرار وزير النقل رقم 800 لسنة 2016، بشأن إصدار لائحة تنظيم مزاولة الأنشطة والأعمال المرتبطة بالنقل البحري ومقابل الانتفاع بها. وحدد القرار مدة الترخيص لمزاولة نشاط الشحن والتفريغ لمدة 10 سنوات فيما يخص الشحن والتفريغ وخمسة عشر سنة لشحن وتفريغ سفن الحاويات، ويجوز تمديدها لمدد أخرى ممائثلة عند توافر الشروط. Advertisements كما تضمنت القرار إلزام المرخص بتقديم تأمين 5 آلاف جنيه، إضافة إلى سداد ألف جنيه لكل نشاط على حده من نشاط الأشغال. وجاء نص القرار كالتالي..

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