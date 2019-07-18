رئيس "الإنتاج الإعلامي": مستعدون لتقديم جميع التسهيلات للشركات الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أكد أسامة هيكل رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، أن المدينة على استعداد لتقديم كافة التسهيلات لشركات الإنتاج الإفريقية الراغبة في إنتاج أعمال درامية من خلال المدينة، مع تقديم المميزات الخاصة لهم في هذا الصدد.

جاء ذلك خلال زيارة وفد من رؤساء التحرير وكبار الإعلاميين الأفارقة لمدينة الإنتاج الإعلامي ، اليوم الخميس، وذلك خلال زيارتهم الحالية إلي مصر لحضور فعاليات البرنامج السنوي الذي تنظمه الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية.

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وأشار هيكل إلى تزايد الاهتمام المصري بالعلاقات مع دول القارة الأفريقية، وأهمية البعد الأفريقي لمصر والذي أقره وأكد عليه الدستور المصري، موضحا أن مصر بصفتها رئيساً للاتحاد الأفريقي في دورته الحالية تقدم كل العون من أجل تعزيز العلاقات بين دول القارة في جميع المجالات.

وشدد هيكل على أهمية إثراء العلاقات الثقافية بين الدول الأفريقية، داعيا رؤساء التحرير والإعلاميين الأفارقة إلى فتح آفاق للتعاون مع المدينة في مجالات الإعلام والثقافة وتدريب الكوادر الإعلامية للأشقاء الأفارقة.

وقام الوفد بعمل جولة بالمدينة شملت مناطق التصوير المفتوحة واستوديو "دولبي أتموس" للصوت، وكذلك مركز إحياء وترميم التراث السينمائي ومركز التدريب بالمدينة.