جريمة في عز الضهر.. مهتز نفسيا يقتل شابا بطعنتين بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقت قوات الأمن بالجيزة، اليوم الخميس، القبض على عاطل؛ لاتهامه بقتل شاب بمنطقة الهرم.

تلقى العميد وائل هلال مأمور قسم الهرم إشارة من شرطة النجدة بوقوع جريمة قتل بدائرة القسم، فانطلقت قوة من القسم إلى مكان الواقعة.

معاينة المقدم محمد الصغير رئيس مباحث الهرم أثبتت أن المجني عليه شاب يبلغ من العمر 20 سنة، تلقى طعنتين في الصدر.

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جهود البحث والتحري للرائد هاني عجلان معاون مباحث الهرم توصلت إلى أن المتهم مهتز نفسيا يبلغ من العمر 55 سنة، وأنه أشهر سلاح أبيض من طيات ملابسه، وسدد للضحية طعنتين أسفل الصدر، وفر هاربا.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، استهدفت مأمورية المتهم وأمكن ضبطه في أحد الأكمنة المُعدة له.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.