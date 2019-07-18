حبس 5 مساجين في واقعة "حرق سجن الصف المركزي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

أمرت نيابة الصف بإشراف المستشار محمد سراج المحامي العام الأول لنيابات الصف والعياط، اليوم الخميس، بحبس 5 مساجين 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات في واقعة قيامهم بإثارة الشغب وحرق سجن الصف المركزي.

وجه المستشار عمرو أباظة رئيس نيابة الصف، للمتهمين تهمتي إحداث حريق عمد لمنشأة عامة ومقاومة السلطات (أفراد الشرطة).

وتبين من التحقيقات، أن الخدمات الأمنية المعينة بسجن الصف المركزي سمعت أصوات شجار صادرة من إحدى غرف السجن، فهرع أفراد الشرطة إلى مكان المشاجرة لاستطلاع الأمر، فور فتح الباب، فوجئوا بعدد من المتهمين يلقون مياه ساخنة ما أدي لإصابتهم بحروق.

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وأوضحت التحقيقات، أن المحتجزين خرجوا من الغرفة إلى ساحة السجن، بعدما أشعلوا النيران في البطاطين، ومتعلقاتهم داخل الحجز.

وأشارت إلى أن فور بدء المحتجزين في إحداث حالة من الشغب والفوضى، فرضت قوات السجن حراسة مشددة علي البوابة الرئيسية، وتم إخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة، فدفع بخدمات دعم من قوات مركز شرطة الصف الملاصق للسجن وقوات من الأمن المركزي، لإحكام السيطرة علي أسوار السجن الخارجية ومنع أي منهم التسلل خارجها.

وواصلت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة بقيادة اللواء رضا العمدة نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، أنهم المخططون للجريمة، حاول المتهم الرئيسي الرد علي رفض إدارة السجن طلبه بنقله من عنبر إلى آخر، بإحداث حالة من الهياج سانده فيها ٤ متهمين آخرين، حيث افتعلوا مشاجرة مع زملائهم، وأشعلوا النيران بالبطاطين لجذب انتباه قوات الأمن.

وحسب التحريات، فإنه أثناء فتح افراد الشرطة لباب العنبر لاستطلاع الأمر ألقى المتهمون مياه ساخنة أصابت أمين شرطة، بحروق بالظهر.