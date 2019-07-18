التحقيق في سقوط سيدة من شرفة شقتها ببولاق الدكرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: تكثف قوات الأمن بالجيزة جهودها للوقوف على ملابسات سقوط سيدة من شرفة شقتها بمنطقة بولاق الدكرور. تلقى العقيد شامل عزيز مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور إخطارا من شرطة النجدة بسقوط ربة منزل من علو ووفاتها في الحال. التحريات الأولية تشير إلى إقدام ربة منزل على التخلص عن حياتها، وقفزها من شرفة المنزل هربا من الخلافات الزوجية. تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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