النيابة في حريق سجن الصف: المتهمون ألقوا على أفراد الشرطة مياه ساخنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

تباشر نيابة الصف، التحقيق في واقعة محاولة إشعال المتهمين سجن الصف المركزي النيران؛ لمحاولة الهرب بعد اعتراض إدارة السجن على نقل أحد المحتجزين إلى عنبر آخر لمخالفته لوائح السجون.

وتبين من التحقيقات التي باشرها المستشار عمرو أباظة رئيس نيابة الصف، أن الخدمات الأمنية المعينة بسجن الصف المركزي سمعت أصوات شجار صادرة من إحدى غرف السجن، فهرع أفراد الشرطة إلى مكان المشاجرة لاستطلاع الأمر، فور فتح الباب، فوجئوا بعدد من المتهمين يلقون مياه ساخنة ما أدي لإصابتهم بحروق.

وأوضحت التحقيقات، أن المحتجزين خرجوا من الغرفة إلى ساحة السجن، بعدما أشعلوا النيران في البطاطين، ومتعلقاتهم داخل الحجز.

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وأشارت إلى أن فور بدء المحتجزين في إحداث حالة من الشغب والفوضى، فرضت قوات السجن حراسة مشددة علي البوابة الرئيسية، وتم إخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة، فدفع بخدمات دعم من قوات مركز شرطة الصف الملاصق للسجن وقوات من الأمن المركزي، لإحكام السيطرة علي أسوار السجن الخارجية ومنع أي منهم التسلل خارجها.

وواصلت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة بقيادة اللواء رضا العمدة نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، أنهم المخططون للجريمة، حاول المتهم الرئيسي الرد علي رفض إدارة السجن طلبه بنقله من عنبر إلى آخر، بإحداث حالة من الهياج سانده فيها ٤ متهمين آخرين، حيث افتعلوا مشاجرة مع زملائهم، وأشعلوا النيران بالبطاطين لجذب انتباه قوات الأمن.

وبحسب التحريات، فإنه أثناء فتح افراد الشرطة لباب العنبر لاستطلاع الأمر ألقى المتهمون مياه ساخنة أصابت أمين شرطة، بحروق بالظهر.