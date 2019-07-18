تأجيل نظر دعوى عزل "الهلالي" من جامعة الأزهر لـ 5 سبتمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود الشوربجي:

قررت هيئة المفوضين بمجلس الدولة، اليوم الخميس، تأجيل نظر الدعوى المقامة من المحامي الهيثم هاشم سعد، التي طالب فيها بعزل الدكتور سعد الدين الهلالي من جامعة الأزهر على خلفية تصريحاته المثيرة بشأن الميراث لجلسة يوم 5 سبتمبر لحين رد الجهة الإدارية على الدعوى.

جاء ذلك في الدعوى التي حملت رقم 15525 لسنة 73 قضائية واختصم فيها رئيس جامعة الأزهر بصفته.

وذكر أن الهلالي طالب بمساواة المرأة بالرجل في الميراث وأيد القانون المزمع مناقشته في البرلمان التونسي، وهو ما يعد مخالفة للثابت من الدين الحنيف، وما أجمع عليه علماء المسلمين، وهو ما أكده فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، من كلام قاطع وحاسم حول هذا الموضوع، وأن كلام فضيلته قد أنهى جدال حول هذه المسألة، فإذا بأحد أساتذة جامعة الأزهر يفاجئنا بجدله حول قضية مساواة المرأة بالرجل في الميراث، معتمدا على منهج متخبط ومترد استدلالا واستنباطا.