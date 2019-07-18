أحمد العدوى: هدفنا الوصول بأبطال مصر لطوكيو ٢٠٢٠ وأولمبياد الشباب

استطاع أبطال مصرالحصول على عدة ميداليات ذهبية على المستويين الإفريقي والعالمي برياضات الجودو والمصارعة الرومانية والتنس خلال الفترة القليلة الماضية.

حيث حصل رمضان درويش بطل مصر الأول في رياضة الجودو على ذهبية البطولة الكبرى للجودو بمونتريال الشهر الجاري، وتم تصنيفه بالمرتبة السادسة على العالم والمرتبة الرابعة فى التصنيف الأوليمبي في رياضة الجودو.

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وفاز حسن حسن بطل مصر في المصارعة الرومانية، بالمركز الاول والميدالية الذهبية لبطولة إفريقيا – تونس شهر إبريل الماضي.

كما حققت البطلة الواعدة ليلى شكري في رياضة التنس المركز الأول فردى آنسات ببطولة إفريقيا بالجزائر بشهر يونيو الماضي.

وأطلقت شركة إنرشيا إحدى شركات التطوير العقاري حملة دعم لهؤلاء الأبطال الثلاثة، من خلال تقديم كل سبل الدعم المادي والنفسي والفني من خلال توفير المدربين المحترفين بكافة المجالات.

كما وفرت الأدوات الرياضية المناسبة، بهدف تقديم مستوى عال من الأداء بالبطولات الدولية، وحصد المراكز الأولى والوصول للحلم الأكبر وهو التأهل للأولمبياد المقبلة 2020، وأولمبياد الشباب 2022.

َصرح المهندس أحمد العدوي الرئيس التنفيذي لشركة إنرشيا:” قدمنا كل الدعم المادي والفني والمعنوي لأبطال مصر الذين شرفونا برفع العلم المصري خفاقاً في العديد من البطولات الإفريقية والعالمية وما زلنا نجري الكثير من الاستعدادات

لتحقيق حلم التأهل والصدارة في أولمبياد 2020 وأولمبياد الشباب 2022.”

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