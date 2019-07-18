مصر | من "الفيوم" لـ"أكتوبر".. حكاية سائق أراد كسب قوته فانتهى به الحال مذبوحًا على الطريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من "الفيوم" لـ"أكتوبر".. حكاية سائق أراد كسب قوته فانتهى به الحال مذبوحًا على الطريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رغم صعوبة الحياة، إلا أنه جاء من بلدته "الفيوم" لكسب قوته وقوت أسرته، من خلال امتلاكه لسيارة نقل، فاستقر عمله في موقف السادس بأكتوبر، ليعمل تحت أشعة الشمس الحارقة، وكان يلزم عمله التركيز دائمًا لتوصيل المواطنين وبضائعهم في أمان.

بداية الواقعة

ومن هنا بدأت الواقعة، عندما بحث "محمود" 31 عامًا ويعمل عامل بمصنع دهانات، عن سائق بحجه نقل بضائع له، فكانت نهاية الشخص البسيط الذي يحاول كسب رزقه بالحلال وهو "عبدالله" يبلغ من العمر 22 عامًا، عندما قرر المتهم أن يفعل جرمه معه، فتوجه لهذا السائق ليستدرجه من محل عمله، ويطلب نقل حموله له على سيارة المجني عليه، وكانت هنا الحُجة التي وقع فيها المجني عليه ووافق بهدف الرزق الحلال، فطلب منه المتهم نقل البضاعة والسير في طريق الواحات البحرية، وكان هذا الطريق نهاية حياة "عبدالله".