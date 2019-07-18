مصر | من "الفيوم" لـ"أكتوبر".. حكاية سائق أراد كسب قوته فانتهى به الحال مذبوحًا على الطريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من "الفيوم" لـ"أكتوبر".. حكاية سائق أراد كسب قوته فانتهى به الحال مذبوحًا على الطريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
بداية الواقعة
ومن هنا بدأت الواقعة، عندما بحث "محمود" 31 عامًا ويعمل عامل بمصنع دهانات، عن سائق بحجه نقل بضائع له، فكانت نهاية الشخص البسيط الذي يحاول كسب رزقه بالحلال وهو "عبدالله" يبلغ من العمر 22 عامًا، عندما قرر المتهم أن يفعل جرمه معه، فتوجه لهذا السائق ليستدرجه من محل عمله، ويطلب نقل حموله له على سيارة المجني عليه، وكانت هنا الحُجة التي وقع فيها المجني عليه ووافق بهدف الرزق الحلال، فطلب منه المتهم نقل البضاعة والسير في طريق الواحات البحرية، وكان هذا الطريق نهاية حياة "عبدالله".
جريمة بشعة
لم يأخذ حذره، فقام المتهم بمغافلة المجني عليه، وكان يعلم أن السيارة النقل "الجامبو" ملكه الخاص، فارتكب جريمتة لسرقة السيارة، ولا يعلم المتهم أن نهايته في السجن، حال ارتكابه لهذا الحرم، فقام على الفور بإخراج سكين وطعن المجني عليه وإحداث إصابته بجرح ذبحي بالرقبة، وتسديد طعنات متفرقة بجسده، أنهت بحياته على الفور، حاول المجني عليه الاستغاثة بأهالي المنطقة، ولكن كانت روحه فارقت الحياة، وفر المتهم بالسيارة هاربًا، ولا يعلم أن جريمته ستكتشف في وقت ما.
تحقيقات النيابة
بدأت النيابة العامة، في أكتوبر، التحقيق مع عامل بمصنع دهانات ويدعى "محمود" 31 عامًا، بعدما قتل سائق سيارة نقل بموقف الحي السادس بأكتوبر ويدعى"عبدالله"22 عامًا، بعدما استدرجه المتهم في طريق الواحات البحرية بحجة نقل بضائع خاصة به.
وكشفت التحقيقات الأولية، أنه بتضييق الخناق على المتهم، اعترف بارتكاب جريمته وأنه قام بطعن المجني عليه عدة طعنات، وإحداث جرح ذبحي برقبته، بهدف سرقة سيارته النقل "الجامبو" وفر هاربًا، فيما طلبت النيابة العامة سرعة التحريات.
وأمرت النيابة، بتشريح جثة السائق "عبدالله"، وتقرير الطب الشرعي، للوقوف على ملابسات الواقعة.
وتلقى قسم شرطة ثان أكتوبر بلاغا يفيد العثور على أحد الأشخاص مفارقا الحياة، نتيجة إصابته بعدة طعنات، وكشفت تحريات المقدم محمد داود رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر، أن المجنى عليه يعمل سائق سيارة نقل.
وتوصلت التحريات إلى أن عامل استدرج المجنى عليه، بحجة نقل بضاعة خاصة به، ثم سدد له عدة طعنات، واستولى على السيارة وفر هاربا.
وبإعداد عدة أكمنة، تمكن المقدم محمد داود من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، فحرر محضرا بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.