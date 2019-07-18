مصر | 21 يوليو.. نظر دعاوى استبعاد مصطفى كامل وإيمان البحر درويش من "الموسيقيين"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 21 يوليو.. نظر دعاوى استبعاد مصطفى كامل وإيمان البحر درويش من "الموسيقيين" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوتين المقامتين من الفنان مصطفى كامل والفنان إيمان البحر درويش، والتي يطالبان فيهما بوقف تنفيذ قرار فتح باب الترشح لانتخابات نقابة المهن الموسيقية وبطلان نتيجتها، لجلسة 21 يوليو الجاري.

وكما قررت المحكمة أيضا، تأجيل دعوى مصطفى كامل المقامة ضد الفنان هاني شاكر لإلغاء قرار ترشحه على منصب النقيب لجلسة 21 يوليو الجارى.

وقال مصطفى كامل في دعواه، إن هاني شاكر ليس له الاحقية فى الترشح لمنصب النقيب، لامتلاكه شركة انتاج فنى "توب" وان الشركة مازالت تزاول النشاط.

فيما طالب الفنان ايمان البحر درويش فى طعنه، ببطلان الانتخابات لأنها جاءت مخالفه لإحكام قانون نقابة المهن الموسيقية، مؤكدا ان هانى شاكر هو من دعى للانتخابات رغم انه يفقد هذه الصفه وليس له الحق فى ذلك – على حد قوله.